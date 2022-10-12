Державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування. Які термінові перекази можна отримати
У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
Про це повідомляє прес-служба ПриватБанку, передає NNS
“Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу”, – йдеться в повідомленні..
За даними прес-служби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і гривні – зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:
1. Авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку
2. Натиснути пункт меню “Банківські послуги” – “Отримати грошовий переказ” – обрати платіжну систему
3. Ввести контрольний номер та дані переказу
4. Вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.
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