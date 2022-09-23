Термін виплати допомоги по безробіттю буде пов’язаний із страховим стажем – законопроект

Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №6067. Тепер термін виплати допомоги по безробіттю пов’язаний із страховим стажем безробітного. Відповідне рішення ухвалили 238 народних депутатів

У парламенті розглянули зміни до деяких законодавчих актів про соцстрахування на випадок безробіття, реформування служби зайнятості, впровадження нових активних програм на ринку праці та сприяння продуктивній зайнятості населення.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, підвищився мінімальний розмір стажу, який потрібний для отримання допомоги з безробіття. Тепер тривалість виплати допомоги залежить від страхового стажу:

до 3 років – 180 календарних днів;

3-6 років – 210 календарних днів;

12-18 років – 270 календарних днів;

18-24 роки – 300 календарних днів.

Безробітний може отримувати допомогу протягом 360 днів, лише якщо його страховий стаж перевищує 30 років.

Безробітні, які мають до 3 років стажу, можуть отримувати 50% від середньої зарплати. Якщо їхній стаж становить 3-6 років – 55%, 6-12 років – 60%, 12-18 років – 65%, 18-24 роки – 70%, 24-30 років – 75%. Якщо стаж роботи більше ніж 30 років, безробітні українці можуть розраховувати на 80% середнього заробітку.

Допомога з безробіття виплачуватиметься залежно від його тривалості безробіття. У першій половині терміну виплати допомоги — 100% певного розміру допомоги, а потім лише 50%.

Нагадаємо, загальна тривалість виплати допомоги безробітним не може перевищувати 360 календарних днів впродовж двох років. У період воєнного стану тривалість отримання виплати з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів.

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