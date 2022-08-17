Що робити, коли затримують виплати по безробіттю і як регулярно отримувати допомогу під час війни

Українці, які втратили роботу під час війни, мають право на виплати по безробіттю. Проте, останнім часом більшість безробітних громадян скаржаться на затримки цих виплат. Як регулярно отримувати допомогу під час війни

У Державному центрі зайнятості розповіли, кому і чому допомогу з безробіття можуть затримувати, і що потрібно зробити, щоби затримок не відбувалося. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Почати отримувати допомогу з безробіття можна лише після становлення на облік до центру зайнятості та отримання офіційного статусу безробітного.

Якщо громадянин знаходиться на тимчасово окупованих територіях, де українські банки не працюють, виплати можуть нараховуватись на картку, але зняти гроші можна буде лише на підконтрольній території України.

Виплата допомоги по безробіттю призначається з першого дня реєстрації особи у службі зайнятості за особистою заявою. Після реєстрації кар’єрний радник призначає наступну зустріч, наприклад, через 10 днів, і безробітний повинен обов’язково прийти до центру зайнятості у призначений день.

За період, поки безробітний зареєстрований у центрі зайнятості, йому нараховуються виплати. Якщо він не з’явився у призначений день або просто зареєструвався і не приходить взагалі, то виплати припиняються.

Центр зайнятості повинен постійно перевіряти, чи справді безробітний досі не знайшов роботу, тому потрібно обов’язково з’являтися в призначені дні. Інакше виплати анулюються.

Зареєстровані безробітні, які не можуть відвідати центр зайнятості у встановлені терміни через настання форс-мажорних обставин (бойові дії, тимчасова окупація), можуть підтвердити намір перебування у статусі безробітного за телефоном гарячої лінії Регіонального центру зайнятості.

Тривалість виплат із безробіття не може перевищувати 180 днів. Під час війни суму допомоги скоротили. Так, зараз виплати залежать не від прожиткового мінімуму, як раніше, а від мінімальної зарплати. Максимальний розмір допомоги з безробіття з квітня становить півтори мінімальної зарплати, тобто 9 750 грн.

Як отримати допомогу по безробіттю в Дії – розмір виплат під час війни