Термін дії паспортів та посвідок на проживання в Україні продовжили, але є виключення

Кабінет міністрів України продовжив термін дії паспортів та посвідок на проживання, виданих іноземцям. Але є нюанси

Про це написав у Telegram представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук, передає NNS

За його словами, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року, залишаються дійсними на період воєнного стану та протягом 30 днів з дня його скасування. Документи підтверджують законні підстави для перебування чи в’їзду до України.

Ця спрощена норма не стосується громадян Російської Федерації.

Крім того, внутрішні паспорти у формі ID-картки, термін дії яких закінчився за 30 днів до 24 лютого та після цієї дати, а також паспорти у вигляді книжечки, до яких не вклеєно фото після досягнення 25 або 45-річного віку, також залишаються дійсними на період воєнного стану.

Документи необхідно обміняти або вклеїти необхідні фото протягом 30 днів після скасування цього правового режиму.

Українці за кордоном зможуть віддалено оформляти паспорти за новим місцем проживання