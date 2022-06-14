Українці за кордоном зможуть віддалено оформляти паспорти за новим місцем проживання

Українці , які перебувають за кордоном, зможуть оформляти паспорти (внутрішній та закордонний) за новим місцем свого проживання

Таку можливість українським громадянам надала Державна міграційна служба. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Починаючи з 25 червня, українці за кордоном зможуть віддалено отримати внутрішній та закордонний паспорт громадянина України, не виїжджаючи за межі країни, в якій вони наразі перебувають.

Процес подання документів проходитиме у представництвах Державної міграційної служби (ГМС) за кордоном.

Список країн, де можна оформити паспорти українцям, зокрема замість втраченого чи викраденого, або документів, у яких минув термін придатності, а також дитячих проїзних документів, опублікують пізніше на сайті ГМС після погодження з МЗС України. Паспорти видаватимуть на строк до 3 років.

Таким чином, українці зможуть оформити закордонний та внутрішній паспорти за короткий термін.

Наразі українці можуть оформити ID-карту та закордонний паспорт у відділеннях служби та центрах надання адмінпослуг (ЦНАП) на території України. Також з недавнього часу у дев’яти областях країни з’явилася послуга виїзного оформлення документів. Сервіс доступний у Харкові, Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Луцьку, Рівному, Сарнах, Дубні та в населених пунктах, що знаходяться на відстані до 200 км від них. Чекати на новий паспорт потрібно до 7 робочих днів.

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