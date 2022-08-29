Тарифи на воду з 1 вересня: скільки будемо платити

Стало відомо які будуть тарифи на воду в Україні з 1 вересня – ціни по регіонах України

У зв’язку з повномасштабною російсько-українською війною ціни на водовідведення і водопостачання в Україні повинні залишитися без змін, зокрема, такий мораторій запровадили на тарифи на електроенергію і газ у період опалювального сезону.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Апостроф”.

Разом з цим тарифи на воду зросли ще в січні 2022 року. Нові ціни ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) для 45 водоканалів.

Як відомо, є дві групи тарифів: власне централізоване постачання холодної води та водовідведення. І ціни на них різняться у регіонах, наприклад, у Києві вартість централізованого водопостачання та водовідведення зросла до 30,384 грн/м³ з ПДВ, тоді як львів’яни платять 25,88 гривень за метр кубічний з урахуванням ПДВ.

Тарифи на воду в регіонах України без урахування ПДВ.

Якими будуть ціни на електроенергію з 1 вересня — для кого піднімуть тарифи