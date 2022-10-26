Тарифи на газ в Україні зростуть: як зміняться ціни на товари

Складний опалювальний сезон пророкують як політики, так і експерти. Народний депутат Данило Гетьманцев упевнений, що чинні тарифи на газ для населення непомірно занижені. Для кого зміниться вартість блакитного палива і як це вплине на ціни на продукти

Ціни на газ для населення обіцяють залишити незмінними до кінця опалювального сезону. А ось тарифи на газ для промисловості зростуть ще цієї осені. І, звичайно, це спричинить підвищення цін на товари.

Про те, як зміняться тарифи на газ для промислових підприємств, і наскільки через це зросте вартість товарів, які вони виробляють, розповів аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

На сьогодні основна частина населення сплачує використані кубометри газу за тарифом 7,96 грн. Для промисловості тарифи вже зараз набагато вищі, проте ще цього року на них чекає черговий виток підвищення, каже аналітик.

Вони будуть переглянуті ще восени 2022 року. Підвищення тарифів для підприємств неминуче призведе до зростання цін на продукти. Орієнтовно вони зростуть на 20-25%.

Аналітик Інституту економічних стратегій Юрій Корольчук каже, що в такій ситуації найуразливішими перед підвищенням тарифів виявляться ціни на харчові продукти.

Тариф для підприємств планують підвищити приблизно на третину, і вже цього року він становитиме 60 грн за кубометр. Подорожчання газу вплине на ціноутворення продукції. У тому числі, зросте й вартість будматеріалів, а також продукції сільськогосподарського сектору.

“Побутова продукція, у вартість якої закладаються ціни на енергоносії, має перспективи зростання до 20%. Продукти харчування – зростання не більше ніж на 25%”, – каже Юрій Корольчук.

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