Як зміняться тарифи на комунальні послуги під час війни

В уряді розповіли як зміняться тарифи на комунальні послуги під час військового стану. Скільки платитимуть українці за комуналку

Українців запевнили, що на час продовження військового стану тарифи на комунальні послуги не збільшуватимуться.Поки що тариф на газ зафіксовано на рівні 7,9 гривень, хоча це і більше на 1 гривню, ніж у попередньому році.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Поки що тариф на газ зафіксовано на рівні 7,9 гривень, хоча це і більше на 1 гривню, ніж у попередньому році. Також людей заспокоюють, що газу має вистачити потреби населення. Поки що його запаси хоч і не в надмірній кількості, але на повноцінний опалювальний сезон має вистачити.

За оцінками експертів, газу вистачить і на потреби бізнесу, адже через війну кількість підприємств і компаній, що працюють, різко скоротилася. Яка ціна газу наступного року прогнозувати дуже складно. Водночас, експерти заявляють, що точно не нижче.

Людей уже готують до того, що у будинках може бути надзвичайно холодно. Якщо у попередні роки середня температура повітря у квартирі становила 22 градуси, то цього року буде не вище 18 градусів та не нижче 16 градусів. Якщо у вас погані вікна, двері, мало утеплене житло, це може стати проблемою. Тому українців закликають готуватись до зими вже зараз. По можливості міняти вікна, купити електричні обігрівачі, подбати про загальне утеплення під’їзду тощо.

Українцям не підвищать тарифи на комунальні послуги за однієї умови