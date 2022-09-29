Тариф на електроенергію в Україні з 1 жовтня: скільки доведеться платити

У жовтні на українців чекає низка змін. Це підвищення мінімальної заробітної плати, пенсій та встановлення вікової доплати для тих, кому 70 років. Але багатьох цікавлять ціни на комунальні послуги, зокрема тариф на електроенергію із жовтня 2022 року

Кабінет міністрів України ухвалою №859 від 11.08.2021 встановив для побутових споживачів в Україні з 01.10.2021 нові ціни на електроенергію, які діють досі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті napensii.ua.

Так, домогосподарства, які споживають на місяць до 250кВтч (включно), платять за електроенергію за тарифом 1,44грн (з ПДВ) за 1 кВт·год, а споживачі понад 250 кВт·год— за тарифом 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт⋅год. Термін дії цих тарифів було встановлено до 30.04.2022, але ухвалою №453 від 16.04.2022 він продовжений до 31 жовтня 2022 року.

А це означає, що до кінця жовтня тарифи на електроенергію не змінюватимуться точно.

Якщо говорити про мораторій на підвищення комуналки, то електроенергії у переліку немає. Там йдеться про послуги з розподілу газу; теплової енергії (її виробництво, транспортування та постачання) та послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Хоча уряд запевняє, що до кінця воєнного стану тарифи на всі комунальні послуги не повинні підвищуватися.

Але, як кажуть, поживемо-побачимо.

Як реально зекономити на оплаті за електроенергію?

За бажання суми у платіжках можна змінити у бік зменшення, отримуючи електроенергію за окремими денними та нічними тарифами.

Тариф «День-ніч»

50% фіксованої ціни за умови споживання з 23:00 до 7:00 (за години нічного мінімального навантаження енергосистеми) — 0,72 грн/кВт та 0,84 грн/кВт за споживання до 250 кВт та понад 250 кВт відповідно;

100% фіксованої ціни — з 7:00 до 23:00 (решта годин доби) — 1,44 грн/кВт та 1,68 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та понад 250 кВт відповідно.

Тризонний тариф на електроенергію

150% фіксованої ціни – з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (у години максимального навантаження енергосистеми) – 2,16 грн/кВт та 2,25 грн/кВт при споживанні до 250 кВт і більше 250 кВт відповідно;

100% фіксованої ціни — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (у напівпіковий період) — 1,44 грн/кВт та 1,68 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та більше 250 кВт відповідно;

40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 (за години нічного мінімального навантаження енергосистеми) — 0,576 грн/кВт та 0,672 грн/кВт при споживанні до 250 кВт та понад 250 кВт відповідно.

Українці зможуть платити за електроенергію вдвічі менше — що для цього потрібно