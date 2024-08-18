Вже третій день поспіль Monobank під потужною DDOS-атакою, яка почалась увечері 16 серпня. Що відомо станом на 18 серпня.

Ця кібератака стала однією з найбільших за всю історію банку, і її масштаби вражають навіть фахівців Amazon Web Services (AWS), які підключились до вирішення проблеми.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, передають “Новини України – НСН”.

“Нам запропонували допомогу наші спецслужби. Ситуація під контролем, але масштаб вражає”, – йдеться у повідомленні.

Ввечері 16 серпня Monobank став ціллю потужної DDOS-атаки. За три години на сервіс надійшло близько мільярда запитів. Співробітники банку, незважаючи на серйозність ситуації, зберігали спокій і гумор, заявляючи, що “відбивають її, попиваючи каву з пончиками”. Проте вже наступного дня стало зрозуміло, що ситуація серйозніша, ніж здавалося спочатку.

“Ситуація під контролем, але масштаб вражає” – третій день поспіль Monobank під потужною DDOS-атакою: що відомо

17 серпня, на другий день атаки, кількість запитів на послуги Monobank збільшилася до 3 мільярдів. Олег Гороховський повідомив, що DDOS-атака практично не припинялася, за винятком короткої паузи з 22:30 16 серпня до 03:15 17 серпня. Під атакою опинився сервіс “Банки”, який використовується для накопичення коштів, зокрема для збору на потреби ЗСУ.

Станом на 18 серпня, кібератака на Monobank продовжується з ще більшою інтенсивністю. Загальна кількість запитів на сервіс перевищила 5,5 мільярдів, що робить цю атаку однією з наймасштабніших в історії банківського сектору України. Співзасновник банку повідомив, що до захисту системи підключились не лише фахівці AWS, але й українські спецслужби.

“Ситуація під контролем, але масштаб вражає,” – зазначив Гороховський. Він також закликав усіх користувачів Monobank продовжувати підтримувати ЗСУ, незважаючи на труднощі, які створює атака. “Ми тримаємось, щоб ви могли допомагати нашим та закривати збори. Підіть і задонатьте на ЗСУ, на зло цієї нечисті”, – закликав Гороховський.

Ще новини України: Повітряна атака 18 серпня: летіли три види ракет і «Шахеди» – все, що відомо (фото)