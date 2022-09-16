Світу загрожує радіаційна катастрофа, поки на ЗАЕС залишаються російські солдати – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні нагадав про ухвалену Радою керуючих МАГАТЕ резолюцію із закликом до росії припинити всі дії проти Запорізької атомної станції на самій станції та на будь-якому іншому атомному об’єкті в Україні. Він наголосив, що поки на станції залишаються окупанти – світу загрожує радіаційна катастрофа

У своєму зверненні Володимир Зеленський закликав росію припинити всі дії проти ЗАЕС та інших атомних об’єктів в Україні. про повідомив Енергоатом у своєму Телеграм-каналі, передає NNS

«Хоча міжнародні організації часто обмежені у своїх можливостях реагувати, але ми бачимо, що МАГАТЕ чітко визначає джерело радіаційної небезпеки, а саме: російську військову присутність на Запорізькій станції, російські дії проти атомної станції», – наголосив Глава держави.

Він підкреслив, що повна демілітаризація станції, негайне виведення звідти всіх російських військових – це єдине, що може забезпечити виконання цієї резолюції МАГАТЕ, «і це теж базовий елемент глобальної безпеки».

«Поки на ЗАЕС залишаються російські солдати, світ залишається на межі радіаційної катастрофи – гіршої, ніж навіть Чорнобильська. І це спільна відповідальність усіх у Європі й у світі – прибрати російську присутність із території ЗАЕС», – сказав Володимир Зеленський.

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