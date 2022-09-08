Путін облажався із поясненням про російську техніку на ЗАЕС – в ISW розповіли, як саме

Путін намагався спростувати доповідь МАГАТЕ від 6 вересня про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, але заплутався у своїх поясненнях і заперечив сам собі.

Про це у своєму звіті 7 вересня повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS з посиланням на ТСН.

Кремлівський “фюрер” заявив, що на території ЗАЕС немає російської військової техніки, крім елементів Росгвардії. Але під час російського вторгнення до України підрозділи Росгвардії виконували як окупаційні функції, так і бойові дії на передовій.

“Визнання Путіним того, що на території АЕС є елементи Росгвардії, додатково підтверджує, що російські сили мілітаризували свою присутність на ЗАЕС, незважаючи на постійні заперечення Росії”, кажуть в ISW.

Нагадаємо, диктатор Володимир Путін після візиту місії МАГАТЕ на окуповану його військами українську ЗАЕС визнав розташування військових Росії на території станції:

“У звіті МАГАТЕ каже прибрати військову техніку зі станції, але на території станції немає військової техніки. Це співробітники МАГАТЕ мали побачити й зараз можуть побачити, бо двоє там залишилися. Там стоїть Нацгвардія, охороняє периметр і внутрішню частину. Ну, “Тигри” стоять там. Це Росгвардія займається забезпеченням безпеки”, заявив Путін.

Зазначимо, що російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС, 4 березня. Саму станцію окупанти обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблоку АЕС.

Військові РФ станом на 8 вересня все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, а також ведуть обстріли і влаштовують різні провокації, наражаючи людство на ядерну катастрофу.

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