Україна

Способи покращення зв’язку та інтернету Vodafone та Київстар

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v nikosii vozmozhny pereboi v rabote mobilnoj svyazi
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Українці активно стежать за останніми новинами. Зазвичай, для цього воно користуються месенджерами Telegram, Viber, тощо. Проте, це не найкращими чином впливає на мережу – які є способи покращення зв’язку та інтернету Vodafone та Київстар

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Це пов’язано з тим, що коли ми переглядаємо новини у месенджерах, то медіа матеріали автоматично завантажуються на ваш смартфор. У зв’язку з цим ми потім не можемо зв’язатись з рідними через перезавантажену мережу.

Як покращити зв’язок та інтернет Vodafone та Київстар

Способи покращення зв’язку та інтернету Vodafone та Київстар

Ми розповімо вам про прості дії, які можна виконати, аби зайвий раз не навантажувати мережу:

  1. При можливості користуйтесь домашньою Wi-Fi мережею;
  2. Вимкніть функцію автоматичного завантаження медіафайлів на смартфоні.

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Вимкнути автоматичне завантаження можна у налаштуваннях вашого смартфону. Знайдіть розділ «Дані та сховище/Медіафайли» та вимкніть функцію «Фонового завантаження».

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