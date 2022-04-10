Українці активно стежать за останніми новинами. Зазвичай, для цього воно користуються месенджерами Telegram, Viber, тощо. Проте, це не найкращими чином впливає на мережу – які є способи покращення зв’язку та інтернету Vodafone та Київстар

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Технофан.

Це пов’язано з тим, що коли ми переглядаємо новини у месенджерах, то медіа матеріали автоматично завантажуються на ваш смартфор. У зв’язку з цим ми потім не можемо зв’язатись з рідними через перезавантажену мережу.

Як покращити зв’язок та інтернет Vodafone та Київстар

Ми розповімо вам про прості дії, які можна виконати, аби зайвий раз не навантажувати мережу:

При можливості користуйтесь домашньою Wi-Fi мережею; Вимкніть функцію автоматичного завантаження медіафайлів на смартфоні.

Вимкнути автоматичне завантаження можна у налаштуваннях вашого смартфону. Знайдіть розділ «Дані та сховище/Медіафайли» та вимкніть функцію «Фонового завантаження».

Залишатися на зв’язку — які месенджери працюють без Інтернету