Скільки відпочиватимуть діти і коли будуть канікули в новому навчальному році

Графік шкільного навчального року передбачає канікули для учнів чотири рази на рік. Це осінні, зимові, весняні та літні канікули. Педагоги склали графік для нового навчального року і визначили дати канікул для дітей

Скільки відпочиватимуть діти та в які дати планують канікули NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

Всі навчальні заклади України мають право самостійно планувати канікули та структуру навчального року. При цьому вони повинні дотримуватися кількох правил – канікули не повинні перевищувати 30 днів, і влітку діти повинні відпочивати не менше 2 місяців.

Навчальний рік 2022-2023 має розпочатися 1 вересня і закінчиться не пізніше 30 червня наступного року.

Навчальні заклади встановлюють власний графік, який може ділитися на:

Чверть

Півріччя

Семестр

Також визначається тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними. Деякі школи можуть встановити 5-днювання або 6-днювання.

Канікули у 2022-2023 році

Семестрова система містить 4 чверті, які об’єднані у 2 семестри. Система навчання передбачає 4 канікулярних періоди:

Осінні канікули: з 24 жовтня по 30 жовтня 2022 року.

Зимові канікули: з 26 грудня 2022 року по 8 січня 2023 року

Весняні канікули: з 27 березня 2023 року до 2 квітня 2023 року

Літні канікули: з 1 червня 2023 року по 31 серпня 2023 року

Відповідно до закону України “Про освіту” тривалість навчального року становить 175 днів, але в період воєнного стану ця норма не виконується, і кожна школа може збільшувати або зменшувати кількість навчальних днів.

Кожна школа має право зрушувати дати канікул, які рекомендовані Міністерством освіти та науки України.

У школах з триместрової системою навчання, канікули рекомендуються за іншим графіком:

Перші осінні канікули: з 3 до 9 жовтня 2022 року

Другі осінні канікули: з 21 до 27 листопада 2022 року

Різдвяні або новорічні канікули: з 25 грудня 2022 року до 8 січня 2023 року

Лютневі канікули: з 10 до 19 лютого 2023 року

Весняні канікули: з 3 до 9 квітня 2023 року

Літні канікули: з 25 травня до 1 вересня 2023 року

Додаткові вихідні

Для школярів передбачені додаткові вихідні дні на честь офіційних свят. Це:

14 жовтня – День захисників і захисниць України

З 6 по 8 березня – Міжнародний жіночий день

З 1 по 4 травня – День праці та Великдень

З 8 по 10 травня – День пам’яті та примирення та День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Важливі умови, за яких зможуть працювати українські школи у новому навчальному році