Важливі умови, за яких зможуть працювати українські школи у новому навчальному році

В школах України новий навчальний рік планують розпочати традиційно з 1 вересня, і учні зможуть повернутися за парти, якщо це дозволить ситуація з безпекою в регіоні. За яких умови зможуть працювати українські школи

Про це 24 червня розповів заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко в ході брифінгу, передає NNS

Як готують школи до початку навчального року

Щоб уроки проводилися переважно в офлайн-режимі, навчальні заклади повинні відповідати необхідним вимогам.

Так, зараз у школах проводяться заходи щодо посилення безпеки, а саме:

фахівці ДСНС перевіряють навчальні заклади та прилеглі до них території на наявність вибухонебезпечних предметів;

у школах повинні діяти системи оповіщення, і особливо звертається увага на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору і слуху;

до початку навчального року в кожному навчальному закладі повинні бути визначені та позначені шляхи евакуації;

у кожному навчальному закладі має бути укриття для всіх учнів і педагогів;

у школах створюються запаси води і медикаментів;

проводяться тренування по діях в разі оголошення сигналу повітряної тривоги.

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