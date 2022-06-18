Скільки триватиме мобілізація в Україні – повідомили у Міноборони

У Міноборони повідомили, скільки триватиме мобілізація в Україні, яка триває згідно з указом президента

Мобілізація триватиме стільки, скільки необхідно, щоб доукомлектувати всі підрозділи, які здійснюють оборону держави. Розбивати мобілізацію в Україні на якісь хвилі та етапи – недоцільно.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Контракти.ua.

“Мобілізацію недоцільно розбивати на якісь хвилі та етапи. Мобілізація ведеться відповідно до указу президента і у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану. Станом на сьогодні, мобілізаційні заходи тривають і будуть тривати до того часу, скільки необхідно, щоб доукомплектувати підрозділи ЗСУ, а також підрозділи інших сил оборони. Цей процес триває”, – сказав Мотузяник.

Скільки триватиме мобілізація в Україні і кого точно не призовуть