Ситуація на Запоріжжі – ворог не просувається вперед, щодня спостерігаються авіаудари

У Запорізькій області спостерігаються щоденні артилерійські дуелі, авіаудари. На Запоріжжі ворог вперед не просувається

Про це в ефірі національного телемарафону новин сказав голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Укрінформ.

“У Запорізькій області йде позиційна боротьба. Військове командування повідомляє про щоденні артилерійські дуелі, авіаудари. Але просування військ, концентрації зусиль чи наступу в Запорізькому напрямку не спостерігається”, – повідомив Старух.

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення зберігається складна ситуація. В кожному місті своя окрема ситуація.

У Бердянську немає газу, через пошкоджений на території Донецької області газопровід. В деяких містах на лінії зіткнення немає електропостачання через обстріли. Відбувається постійний тиск із боку окупантів.

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