Найбільш загрозлива ситуація на запорізькому напрямку – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у Запорізькій області загрозлива ситуація – російські окупанти хочуть захопити Запоріжжя.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, пише НВ, передає NNS.

«Щодо Запорізької області – гадаю, там ситуація найзагрозливіша. Там частину окуповано, ворог постійно – публічно та непублічно, через перехоплення – ми розуміємо, що ворог хоче окупувати Запоріжжя. В інших напрямках ситуація, ми бачимо, краща», сказав президент.

І уточнив, що ситуація на сході зараз складна: у Сєвєродонецьку росіян більше, вони потужніші, але в України є всі шанси боротися на цьому напрямку.

На Харківському напрямку, на думку Зеленського, більше позитиву:

«Потроху, крок за кроком, деокуповуються наші невеликі села та громади».

Нагадуємо, 5 червня голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух заявив, що російські окупанти тимчасово зайняли близько 60% території області, на частині території тривають бойові дії.

На яких напрямках намагаються наступати окупанти – Генштаб ЗСУ