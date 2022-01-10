Система штрафних балів для водіїв за порушення правил дорожнього руху може зявитися в Україні вже у 2022 році.. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект №6502

У проекті закону йдеться про те, що якщо водій протягом року збере понад 12 штрафних балів, його позбавлятимуть водійських прав без суду, а якщо водієві посвідчення водія видано вперше менш ніж один рік тому – то при отриманні 8 штрафних балів протягом року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Так, за непристебнутий ремінь безпеки та перевезення дітей без автокрісла хочуть нараховувати 1 штрафний бал. За керування несправним транспортним засобом, із закритими номерами (повторно), перевезення дітей без автокрісла (повторно), перевищення встановленої швидкості більш ніж на 20 км/год (крім зафіксованих в автоматичному режимі), проїзд на заборонний сигнал світлофора – 2 бали.

3 бали – за порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, керування несправним транспортним засобом, який використовується для надання послуг із перевезення пасажирів.

5 балів – за перевищення встановленої швидкості на понад 50 км\год, створення аварійної ситуації.

Штрафні бали пропонують скасовувати через рік з дня їх нарахування. За керування автомобілем особою, посвідчення водія якої тимчасово призупинено, пропонується штрафувати на 3400 гривень.

Автори законопроекту виходять з того, що система штрафних балів існує давно в США, Великій Британії, Франції та інших країнах, і довела свою ефективність.

В Україні у 2015-2020 роках вже діяла система балів та штрафів для водіїв, але фактично до кінця вона так і не була реалізована. Її у 2020 році скасував президент Володимир Зеленський.

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