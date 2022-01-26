Протести підприємців за скасування касових апаратів в Україні не пройшли даремно. Вони призвели до того, що народні депутати підготували законопроект про зменшення у 10 разів штрафів для ФОП за невикористання РРО

Період адаптації ФОПів до нової системи хочуть продовжити ще на рік – до 1 січня 2023 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Санкції за незастосування РРО, які наразі діють, нардепи пропонують залишити. Вводити їх будуть не з лютого, як раніше анонсувалося, а пізніше. За перше порушення, пов’язане з невикористанням РРО/ПРРО, передбачається штраф у розмірі 10% вартості проданих товарів (робіт, послуг. За кожне наступне порушення — 50% вартості.

Крім застосування касових апаратів ФОПами, влада вирішила боротися із “зарплатними ФОПами” та заборонити компаніям оформляти своїх співробітників приватними підприємцями (ФЛП ІІІ групи). Якщо оформляти співробітника в штат, то роботодавцю потрібно платити 22% ЄСВ і 19,5% військового збору та ПДФО. ФОПи ж платять лише 5% податку із зарплати.

Акція протесту підприємців SaveФОП триває в центрі Києва вже кілька днів. Підприємці вимагають повернути їх до спрощеної системи оподаткування та скасувати використання РРО фізособами-підприємцями.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року касові апарати стали обов’язковими для ФОП ІІ-ІІІ груп. Підприємцям дали час до кінця січня на встановлення касових апаратів. Після закінчення цього терміну їм встановили штрафи до 8500 грн за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Одна із категорій ФОП звільнена від касових апаратів — експерти