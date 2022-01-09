Одна із категорій ФОП звільнена від касових апаратів — експерти

В Україні з 1 січня 2022 року для ФОП стануть обов’язковими реєстратори (касові апарати). Але одна із категорій ФОП звільняється від касових апаратів

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку першої групи відповідно до положень Податкового кодексу звільняються від касових апаратів при здійсненні господарської діяльності. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Земляк.

«Категорія ФОП, яка здійснює виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадить господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, не використовує працю найманих осіб, з 1 січня 2022 року не застосовує РРО/ПРРО та не веде облік товарних запасів», — ідеться у повідомленні.

Фізичні особи-підприємці — платники єдиного податку другої, третьої та четвертої груп згідно з вимогами Податкового кодексу з 1 січня 2022 року зобов’язані застосовувати РРО/ПРРО при здійсненні розрахункових операцій незалежно від виду діяльності та обсягу доходу.

Також зазначається, ФОП-платники єдиного податку, що здійснюють продаж технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, а також платники єдиного податку, які зареєстровані платниками ПДВ, зобов’язані вести облік товарних запасів, відповідно до вимог затвердженого Порядку ведення обліку товарних записів для фізичних осіб-підприємців, у тому числі платників єдиного податку, який затверджений наказом Мінфіну від 09.09.2021 №496.

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