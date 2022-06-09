Школярів в Україні вчитимуть навичкам поводження зі зброєю

Школярі мають володіти елементарними навичками поводження зі зброєю та надання першої допомоги. Цьому учнів планують навчати у школах

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Економічні Новини.

За його словами, відновлення системи підготовки життєвонеобхідним навичкам у школах може відбутися вже найближчим часом.

«Думаю, це треба повертати до шкіл. Якщо все вийде, у нас буде непоганий симбіоз між системою ТрО та школою. Я вважаю, що незалежно від того, хлопчик ти чи дівчинка – ти повинен мати елементарні навички поводження зі зброєю та надавати першу допомогу», – наголосив Бабак.

Він також зазначив, що до процесу підготовки молоді можуть бути долучені учасники бойових дій.

«У нас зараз буде величезна кількість учасників бойових дій у всіх регіонах, і вони могли б у цьому брати участь. Тут може бути хороший симбіоз – ми їх наново інтегруємо у мирне життя, і вони дітям передаватимуть правильні цінності та правильні навички», – сказав голова профільного парламентського комітету.

Окрім того, він висловив переконання, що впровадження системи підготовки школярів для оволодіння ними необхідними навичками може відбутися за рік.

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