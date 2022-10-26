Щомісячна державна допомога ВПО може бути скасована – стала відома причина

Вимушеним переселенцям може бути скасована щомісячна державна допомога ВПО. Названа причина, за якої можуть скасувати виплату переселенцям.

Виплату скасують не всім, а лише тим, хто змінив місце тимчасового проживання, не повідомивши своєї нової адреси. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Порядок скасування виплат передбачений урядовою постановою № 1168 “Про внесення змін до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”, яка була ухвалена 14 жовтня.

Як відомо, внутрішні переселенці в Україні отримують, крім одноразових виплат від міжнародних благодійних проектів, ще й щомісячну допомогу ВПО від держави. Розмір цієї допомоги невеликий: 2000 гривень на дорослих працездатних осіб і 3000 – на дітей та інвалідів. Однак ця виплата, завдяки своїй регулярності, є порятунком для багатьох внутрішніх переселенців.

Відповідно до цієї постанови, виплат можуть позбавити громадян із числа ВПО, які змінили місце тимчасового перебування і не попередили про це соціальні служби. Звісно, що соцпрацівники фізично не зможуть проконтролювати усіх ВПО. Однак територіальні органи Національної соціальної служби здійснюватимуть вибіркові перевірки переселенців на предмет їхнього проживання за місцем тимчасової реєстрації.

Що буде, якщо переселенця не виявлять за місцем тимчасового проживання?

Людині, яку не застали за місцем тимчасового проживання, залишать прохання з’явитись особисто у територіальний орган соцзахисту. Це не означає, що вона мусить того ж дня, ламаючи ноги, мчати у соцзахист. Щоб особисто засвідчити, що вона нікуди з місця тимчасового проживання не виїжджала, дається 10 днів. Та якщо упродовж десяти календарних днів ВПО не з’явиться до органу соцзахисту, то вже з наступного місяця їй припинять виплату допомоги.

Держава розуміє, що переселенцю може не сподобатись на новому місці проживання, або він знайшов собі роботу в іншому регіоні. Але він мусить сповістити про переїзд територіальний орган соцзахисту та повідомити свою нову актуальну адресу проживання.

Як перевірятимуть внутрішніх переселенців на предмет законності отримання виплат