Як перевірятимуть внутрішніх переселенців на предмет законності отримання виплат

Через повномасштабне вторгнення РФ багато українців покинули свої домівки та стали вимушеними переселенцями. В Мінсоцполітики розповіли, як будуть перевріяти законність отримання виплат ВПО

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв’ю «Українському радіо» розповіла, чи є алгоритм позбавлення статусу ВПО та хто буде змушений повернути грошову допомогу від держави.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

Як перевірятимуть ВПО на предмет законності отримання виплат

Жолновоч пояснила, що зараз ВПО в Україні вважаються не лише ті, хто перемістився з області в область, але і ті, хто переміщується в середині області. За підрахунками Мінсоцполітики, близько трьох мільйонів переселенців отримують грошову виплату від держави.

За словами Жолнович, в Україні відновили перевірки Національної соціальної сервісної служби.

«Коли людина повертається до місця свого постійного проживання, то вона пише заяву про припинення виплат ВПО. Якщо ж вона повернулася додому і продовжує отримувати таку допомогу, тоді виплати будуть припинені і будуть здійснені заходи щодо повернення такої допомоги. Є механізми перевірки ВПО за місцем того задекларованого місця проживання, де вона є ВПО», – роз’яснила вона.

Міністерка сказала, що якщо людини немає за вказаним місцем проживання і вона не перемістилася кудись далі, не показала нового місця, то така особа не може користуватися відповідними грошовими виплатами.

Як можна відмовитися від статусу ВПО

За словами керівниці відомства, через застосунок «Дія» не можна відмовитися від статусу ВПО.

«Такий інструмент на зараз не реалізований. Це є непростий механізм. Треба звертатися з заявою. Інструмент подачі заявки про припинення виплати в «Дії» не розроблений. Можна звернутися до ЦНАПу або Управління соцзахисту. Там зобов’язані всі види звернень розглядати. Поки люди не повідомили, що змінили своє місце проживання, ми вважаємо їх ВПО», – наголосила Жолнович.

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