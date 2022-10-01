Що робити, коли неправильно нараховують трудовий стаж для пенсії

Іноді українці стикаються з тим, що їм неправильно нараховують трудовий стаж для пенсії навіть після його “купівлі”. Якщо фахівцями справді була допущена помилка і вони готові її визнати, вона буде неодмінно виправлена. Як діяти в такій ситуації

Сайт “На Пенсії” розповів, що потрібно робити, якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, передає NNS

Так, українка поділилася своєю ситуацією. У березні їй виповнилося 60 років, але до пенсії їй не вистачало кількох місяців стажу до 29 років. Тому вона здійснила доплату внесків за неповні місяці страхового стажу.

Після цього вона отримала роздруківку, згідно з якою її стаж становив лише 29 років та один місяць. Але, за її підрахунками, стаж на момент призначення пенсії мав скласти вже 30 повних років. Вона запитала, як виправити цю помилку ПФ і що робити в подібній ситуації.

Експерт поділився класичним порядком заперечування рішень ПФ. Він виглядає так:

потрібно написати заяву до місцевого відділення, яке призначило пенсію, та чекати на письмову відповідь;

якщо питання так і не вирішилося, потрібно написати листа до обласного ПФ, додавши копію відповіді з місцевого відділення;

при незадовільному результаті також напишіть листа до ПФУ, доклавши всі відповіді, отримані раніше.

Далі – звернення до суду, якщо є впевненість у тому, що дії чи бездіяльність органів ПФ були неправомірними.

У деяких ситуаціях українці звертаються до суду, не відвідуючи решту інстанцій. Хоча й суд далеко не завжди сприймає бік людини, у якої виникла проблема з пенсією. Іноді це питання можна вирішити без жодного суду та ходіння інстанціями. Якщо фахівці справді припустилися помилки і самі її визнають, то вона буде обов’язково виправлена. До речі, будь-який пенсіонер має, наприклад, право записатися на особистий прийом начальника відділу чи управління, що гарантує шанобливіший розгляд його проблеми.

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