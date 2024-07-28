В Україні триває воєнний стан, тому інформація у військово-облікових документах має відповідати дійсності. Як діяти, якщо не збігаються дані у паперовому та еВОД.

Про це розповів адвокат Дмитро Франчука, повідомляють “Новини України – НСН” з посиланням на РБК-Україна.

Що робити, якщо різняться дані у паперовому та електронному військовому квитку

“Якщо дані у паперовому військовому квитку та електронному відрізняються, важливо виправити цю невідповідність якомога швидше, оскільки такі розбіжності можуть спричинити проблеми у різних ситуаціях, включаючи виїзд за кордон, отримання соціальних виплат або надання інших державних послуг”, – каже юрист.

У такому випадку потрібно:

звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку

пред’явити паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов’язаних), документи, що підтверджують правильність даних (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб)

фахівці ТЦК та СП перевірять ваші дані і виправлять помилки (якщо вони є)

оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній)

Що робити, якщо не збігаються дані у паперовому та електронному військовому квитку – пояснення адвоката

За словами адвоката, обидва документи паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу.

“Однак, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов’язаних) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше”, – пояснює Франчук.

Чи будуть проблеми у військовозобов’язаного, якщо дані не збігаються

“Можливі незначні затримки у розв’язанні питання, адже процес оновлення даних потребує часу. Серйозних проблем з оновленою інформацією виникнути не повинно”, – каже Франчук.

Рекомендації від юриста:

після оновлення даних отримайте новий витяг з Реєстру військовозобов’язаних та переконайтеся, що всі дані вірні

зберігайте всі документи, що підтверджують правильність ваших даних

у разі виникнення проблем звертайтесь до вищестоящих органів військового управління або до омбудсмена з питань захисту прав людини.

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