Після досягнення 60-річного віку військовозобов’язані українці мусять звернутися до ТЦК для того, щоб їх зняли з військового обліку. До того моменту вони все одно повинні зробити оновлення військово-облікових даних.

Про це написав адвокат Юрій Айвазян, передають “Новини України – НСН”

60 років під час оновлення даних

У частини військовозобов’язаних саме під час періоду оновлення військово-облікових даних виповниться 60 років, що є верхньою мобілізаційною межею згідно з чинним законодавством.

“Потрібно звернутись до ТЦК для виключення з військового обліку у зв’язку із досягнення граничного віку перебування у запасі”, — пояснив алгоритм дій для таких громадян Юрій Айвазян.

Оновлення військово-облікових даних – що робити тим, кому виповнилося 60 в цей період

Чому треба йти до ТЦК

Він підкреслив, що це необхідно зробити навіть попри те, що в законі чітко визнано цю межу.

“Допоки такий чоловік стоїть на обліку в ТЦК, він має обов’язок щодо оновлення даних”, — пояснив юрист.

Нагадаємо, що частина військовозобов’язаних громадян України може бути знята з військового обліку з різних причин. Це, зокрема, рішення ВЛК про непридатність людини до військової служби, досягнення граничного віку перебування у запасі чи засудження до позбавлення волі за тяжкі злочини.

Додамо, що, відповідно до нового закону про мобілізацію, стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок.

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