Ще одна категорія пенсіонерів може отримати надбавку до пенсії

На надбавку до пенсії в Україні може розраховувати ще одна категорія українців

Особи, які мають статус жертв нацистських переслідувань, можуть отримати надбавку до пенсії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Хвиля.

Відповідно до Закону України «Про жертви нацистських переслідувань» до них належать:

колишні в’язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання та місць примусових робіт у роки Другої світової війни;

особи, які насильно вивезені з території колишнього СРСР на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, або на території окупованих ними інших держав;

діти, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків та у місцях відбування батьками примусових робіт;

діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, які у зв’язку з патріотичною діяльністю їхніх батьків зазнали репресій, фізичних розправ, гонінь.

Розмір збільшення встановлюється у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. З 1 липня 2022 року він становить 2027 грн.

Особи, які мають статус жертв нацистських переслідувань, мають право на надбавку у розмірі:

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю І групи – 50% (1013,50 грн.);

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю ІІ групи – 40% (810,80 грн.);

неповнолітні ув’язнені з інвалідністю ІІІ групи – 30% (608,10 грн.);

колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення 15% (304,05 грн.);

колишні в’язні концтаборів та інших місць насильницького ув’язнення, нагороджені медаллю – 20% (405,40 грн.);

подружжя померлих жертв нацистських переслідувань – 10% (202,70 грн);

подружжя померлих осіб з інвалідністю з-поміж ув’язнених – 25% (506,75 грн).

Особа може вибрати лише один вид надбавки.

Посвідчення статусу жертви нацистських переслідувань є органами соціального захисту. Для підтвердження статусу приймаються довідки, видані:

органами служби безпеки;

державні архіви, архіви МВС, Міноборони, архівні установи інших країн;

Міжнародна служба розшуку Червоного Хреста;

архівами-музеями, утвореними у тому числі у місцях розташування колишніх фашистських концтаборів (Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен, Равенсбрюк та ін.), гетто та інших місцях примусового утримання та примусових робіт у роки Другої світової війни;

архівами іноземних антифашистських організацій

В окремих випадках посвідчення жертви нацистських переслідувань можуть видаватися також на підставі витягу з документів особової справи за місцем роботи або, наприклад, з книг руху вихованців дитячих закладів із зазначенням назви цих установ та часу перебування в них особи.

Підтвердженням можуть бути також свідоцтва іноземних громадян, які нині проживають у Німеччині чи інших державах. До документів про факт нацистських переслідувань, складених іноземною мовою та засвідчених у відповідній державі, обов’язково додається переклад українською мовою (завірений нотаріально).

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