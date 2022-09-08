Яка категорія пенсіонерів може отримати надбавку в 9%

У Пенсійному фонді повідомили, хто і за яких умов має право на надбавку в 9% до пенсії

Жінки, що вийдуть на пенсію за віком 60 років в 2022 році, отримають надбавку в 9%, якщо їм до цього не призначалася будь-яка інша пенсія.

Про це повідомили у Пенсійному фонді. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Доплату отримають за таких умов:

дата народження жінки – з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року,

пенсія за віком призначається відповідно до статті 26 Закону №1058 вперше (раніше жінка не отримувала будь-якої пенсії).

Жінки, які раніше отримували пенсію за інвалідністю, за вислугу років або у зв’язку із втратою годувальника права на встановлення підвищення не мають.

А ось жінкам, які вийшли на пенсію у минулому 2021 році (народилися з 1 січня по 31 грудня 2021 року) додатково встановлюється компенсація у розмірі 25% основного розміру пенсії за те, що вони пішли на пенсію на 5 років пізніше, ніж було передбачено чинним законодавством.

Жінки, які вийдуть на пенсію за віком цього року замість 25% отримають лише 9%.

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