Шахраї за гроші пропонують перевірити будинки на наявність вибухівки і розмінувати їх – ДСНС

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про шахраїв, які пропонують платні послуги з перевірки будинків на наявність вибухівки та їх розмінування у Київській області

Про це заявили в ДСНС. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Цензор.НЕТ.

“Українська земля багата не лише сміливими воїнами, а й, на жаль, вигадливими шахраями. Хтось віддає останнє – гроші, сили, здоров’я, щоб допомогти тим, хто найбільше постраждав від наслідків “освобождєнія” по-російськи. А хтось наживається на людському горі і загальнонаціональні біді”, – йдеться у повідомленні ДСНС.

ДСНС перевіряють будинки на наявність вибухівки

“Нам стало відомо про випадки, коли деякі особи (людьми їх важко назвати) ходять по хатам на Київщині і пропонують за гроші провести обстеження помешкань на наявність вибухонебезпечних предметів, а також надають послуги платного розмінування. При цьому, особи представляються піротехніками ДСНС”, – повідомляють в ДСНС.

Рятувальники наголосили, що не мають стосунку до зловмисників і засуджують такі дії. Усі роботи з розмінування вони виконують безкоштовно, згідно планів і в порядку черговості. В ДСНС закликають бути уважними до тих, хто пропонує подібні послуги, та одразу повідомляти про такі випадки на номер 102.