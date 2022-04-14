Українці змушені будуть відзначати Великдень 2022 року в умовах воєнного часу. Це не завадить багатьом спекти паски і відвідати церковну службу. Експерти підрахували, на скільки цього року вирісла вартість великоднього кошика із основних продуктів, які традиційно купуються до свята

За підрахунками, середня вартість великоднього кошика в Україні у 2022 році складе 972 грн, що на 191 грн (24,6%) дорожче за минулорічну ціну. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Наприклад, вартість 1 кг паски домашньої випічки, основної складової великоднього кошика, зросте на 11,7%, у порівнянні з 2021 роком, і коштуватиме 134 грн.

Випекти паски самому вийде ще дорожче, ніж купити готові магазинні, адже практично всі інгредієнти за рік подорожчали. Рекордсменом стало вершкове мало, воно зараз коштує в середньому 52,85-59,55 грн за пачку 200 р.

А ось середня ціна яєць в Україні залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за 10 шт.), тоді як ціни на інші продукти зросли на 11,7-58%.

Домашня ковбаса коштуватиме приблизно 260 грн/кг (23%), буженина – 270 грн/кг (24%), сало – 158 грн/кг (58%), твердий сир – 300 грн/кг.

Якщо класти в пасхальний кошик помідори, огірки, яблука, червоне вино, то його вартість зросте до 1210 грн.

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