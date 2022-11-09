Середній розмір субсидії в опалювальний сезон –уряд озвучив суму допомоги на оплату послуг ЖКГ

Майже 2,5 млн домогосподарств отримують допомогу. Середній розмір субсидії в опалювальний сезон становитиме близько 1 800 гривень

Про це на засіданні уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це інформує NNS

Майже 2,5 млн домогосподарств отримують допомогу. Середній розмір субсидії в опалювальний сезон становитиме близько 1 800 гривень

«Майже 2,5 млн домогосподарств отримують субсидії. Їх кількість у наступні місяці буде більшою, адже люди зараз продовжують звертатися за відповідною допомогою», – зазначив очільник Кабміну.

За його словами, у державному бюджеті і на поточний, і на наступний рік достатньо коштів, щоб підтримати найбільш уразливі верстви населення та надати необхідний обсяг допомоги у вигляді субсидій.