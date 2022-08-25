Секретар РНБО Данілов зробив заяву щодо тривалості війни – до чого готуватися українцям

Данілов зробив заяву щодо тривалості війни. Він закликав українців готуватися до затяжної війни. Перемогою буде вважатися момент, коли РФ вже не зможе розпочати нове вторгнення, пояснив він

Cекретар РНБО Олексій Данілов закликав громадян України “набратися терпіння” в тому, що стосується війни, позаяк вона триватиме ще довго і “буде дуже складно”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ZN,UA

Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами”, – наголосив він, рекомендуючи готуватися до затяжної війни.

Секретар РНБО нагадав, що перемогою для нас буде лише повна нейтралізація російської агресії.

“Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської Федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території Російської Федерації, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна”, – вважає Данілов.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що найгірше у війні вже позаду. При цьому він попередив громадян, що до настання осені вони, а також західні партнери можуть втомитися і припинити активно допомагати ЗСУ – цього робити не можна. Поруч з цим очільник ГУР МО Кирило Буданов констатував настання перелому у війні, про що свідчить ситуація в Криму.

Генеральний секретар ООН зробив важливу заяву щодо ситуаціїї на Запорізькій АЕС