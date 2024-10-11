У Києві служба безпеки України затримала учасника “ІДІЛ”, який 7 років переховувався від правосуддя.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисником виявився громадянин однієї з країн Центральної Азії, який ще до повномасштабного вторгнення нелегально прибув в Україну, використовуючи іноземний паспорт підставної особи.

До цього учасник “ІДІЛ” тривалий час перебував на Близькому Сході, де займався переправленням бойовиків терористичної організації на територію Сирії.

Після прибуття в Україну зловмисник намагався переховуватися від правосуддя, постійно змінював номери мобільних телефонів та адреси орендованих квартир у різних містах нашої держави.

СБУ затримала учасника “ІДІЛ”, який 7 років перебував у розшуку по лінії Інтерполу

Згодом він намагався налагодити у Києві канал незаконної легалізації вихідців з країн з підвищеним терористичним ризиком.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали за місцем тимчасового проживання в столиці України.

Наразі учасник терористичної організації перебуває під вартою відповідно до процедури екстрадиційного арешту.

Вирішується питання щодо подальшої екстрадиції затриманого до країни походження, яка оголосила його у міжнародний розшук у 2017 році.

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