Сади Перемоги – жителів Дніпропетровщини закликали вирощувати на своїх городах продукти

Жителів міст і сіл Дніпропетровщини закликали долучитися до всеукраїнського руху Сади Перемоги — вирощувати харчові продукти. Для цього можна використовувати будь-які вільні земельні ділянки

Про це в понеділок, 11 квітня, повідомив перший заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті nv.ua

Містян, що мають дачу чи город, а також жителів сіл закликають засаджувати земельні ділянки овочами, а де можливо — і зерновими.

«Через бойові дії не всі землі в інших регіонах країни зможуть зайняти посівами. Аби підтримати продовольчу безпеку країни під час війни, запустили всеукраїнську акцію — Сади Перемоги. Закликаємо долучитися і наші громади, використовуючи для вирощування харчових продуктів присадибні ділянки, покинуті городи», — розповів Володимир Орлов.

Про власні здобутки у створенні Садів Перемоги можна розповідати на сторінках у соцмережах, використовуючи хештеги #VictoryGardensUA, #СадиПеремоги, #СадиДляПеремоги, #ГородніВійська.

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