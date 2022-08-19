Ринок землі в Україні: скільки коштують ділянки на шостому місяці війни

Ринок землі в Україні пожвавився. Деяки українці продають свою землю, незважаючи на те, що ціни впали. Скільки коштують ділянки на шостому місяці війни

Ринок землі в Україні відкрито вже рік, шість місяців з яких триває війна. До середини травня реєстри нерухомості не працювали і жодних угод з купівлі-продажу не проводилося. Проте влітку ринок пожвавився. Нотаріуси знову почали укладати угоди, а деякі люди вирішили продати свою землю, незважаючи навіть на те, що ціни впали.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У неокупованих росіянами регіонах України громадяни можуть купувати та продавати землю, як і до війни. На сьогоднішній день людям не до торгів та не до конкуренції. Угоди є, але їх небагато. Якщо до війни за однією ділянкою у добрих регіонах із чорноземами стояла черга з бажаючих купити, то зараз цього немає.

Тенденції ринку землі такі, що там, де інвестори готові купувати землю, низька пропозиція, а там, де землі на продаж достатньо – попиту немає. Число охочих продати землю зростає у прикордонних областях: Чернігівській, Сумській, на півночі Житомирської та Київської областей. Люди багато втратили і хочуть продати землю, щоб отримати хоч якісь гроші. Полтавська область із її чорноземами також популярна серед інвесторів.

Що стосується цін, то вартість землі не може бути нижчою за нормативну грошову оцінку, тому покупці не можуть вимагати великої знижки. На практиці угоди проходять на умовах НУО 10-20%, якщо це чорнозем, ділянка засіяна та обробляється. У середньому виходить $900 за га. На тих власників, хто очікує продати земельні ділянки за ринковим курсом валюти, чекає розчарування, бо охочих погодитися на такі ціни небагато.

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