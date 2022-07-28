Ринок праці: на які вакансії в Україні зараз найбільша конкуренція

Роботу в Україні під час війни знайти можна і для цього потрібно лише докласти трохи зусиль. В яких сферах зараз затребувані вакансії в Україні – що пропонують роботодавці

Які вакансії в Україні зараз найпопулярніші та в якій сфері найбільша конкуренція на робочі місця NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

На які вакансії найбільший попит сьогодні

Дефіцит робочих місць на ринку пов’язаний з тим, що частина українців втратила свої робочі місця через військову агресію Росії – закрилися фірми на тимчасово окупованих територіях, зруйновані підприємства в слідстві військових дій.

Багато роботодавців побоюються розширювати свій бізнес або ж запускати нові проєкти. Й це теж веде до зниження вакансій на ринку.

Ну і найзрозуміліша проблема – українці виїхали з центральних, східних і південних областей в західні, і міста не в змозі дати робочі місця всім тимчасовим переселенцям.

Як показує статистика Work.ua, найбільше резюме за останній тиждень на адміністраторів, керівників, водіїв, працівників сфери торгівлі і обслуговування, робочі спеціальності.

Кількість резюме в цих сферах значно перевищує пропозиції від роботодавців.

Найбільше вакансій зараз пропонується в:

сфера IT

адміністратори та керівництво середньої ланки

продаж і закупівля

робочі спеціальності та виробництво

сфера обслуговування

Кому знайти роботу найскладніше

Знайти роботу буде непросто фахівцям у видавничій справі та поліграфії, у сфері культури, музики та шоубізнесу.

Дуже мало вакансій зараз у сфері нерухомості, охорони та безпеки, сільському господарстві та агробізнесі, а також у страхуванні.

Складно буде знайти роботу топ-менеджменту, керівникам вищої ланки, фахівцям з управління персоналом та юристам – у цих сферах кількість резюме значно перевищує кількість пропозицій від роботодавців.

Український ринок праці – найбільш затребувані вакансії, оплата праці та інші зміни