Український ринок праці – найбільш затребувані вакансії, оплата праці та інші зміни

З початку війни ринок праці зазнав кардинальних змін. Якщо до війни у відносинах роботодавців і шукачів роботи спостерігався паритет, то зараз на ринку встановилась повна диктатура роботодавців – вакансії та оплата праці

Кількість вакансій в перші дні війни скоротилась у 25 разів, а безробітних відразу стало набагато більше. Такі дані наводить портал work.ua. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Якщо брати статистику за 2021 і перші три місяці 2022 року, то найбільша кількість вакансій на work.ua спостерігалась 30 вересня 2021 року — 119 615. Згодом кількість вакансій почала зменшувались, і на початок 2022 вона вже становила 69 835. А 23 лютого на Work.ua було розміщено 99 392 пропозиції.

Статистика вакансій різко обрушилась у перші два тижні війни. Їхня кількість скоротилась до 4 тисяч, які були зафіксовані 7 березня. Але відтоді ринок праці почав потроху оживати і 30 березня на сайті було вже 9 415 вакансій. Проте до колишньої пропозиції ще дуже далеко.

У цьому немає нічого дивного. Адже близько 30% підприємств в Україні або зовсім припинили, або на певний час призупинили свою діяльність. Таким чином, відбулось одночасне вивільнення велетенської кількості працездатного населення.

Через закриття підприємств на ринку праці різко скоротились вакансії, яких завжди було багато: продавців-консультантів, швачок, фахівців робітничих професій. Але при цьому є декілька галузей, де попит на спеціалістів майже не впав. Зокрема, як і раніше, шукають працівників у медичну і фармацевтичну галузь, у сільське господарство й агробізнес, а також в IT-галузь.

Які зарплати хочуть шукачі роботи, та що їм обіцяють роботодавці

Бажані зарплати, які вказують у своїх резюме претенденти на вакансію, від початку війни не зазнали великих змін. Станом на 22 лютого в середньому був запит на 15 174 гривні, а на 1 березня він навіть трохи зріс – до 15 870 гривень. Щоправда, на 29 березня шукачі роботи вже були згодні на трохи меншу зарплату – 15 567. Але то, радше, ситуативні коливання, а не закономірні.

А от щодо зарплат, які вказані у вакансіях, то тут війна принесла відчутні зміни.

Станом на 22 лютого пропозиція середньої зарплати становила 14 568 гривень. І в перші два тижні війни цей показник навіть трохи зріс. Так, 8 березня він становив 15 035 гривень. А от на 29 березня він знизився аж до 13 736 гривень, тобто на цілих 11%.

При цьому найвищі зарплати зараз пропонують у Києві – 20 000, Одесі – 18 000 та Львові – 15 000 гривень.

В Україні відновлюється ринок праці – з’являються нові вакансії