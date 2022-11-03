Розпочався зворотний відлік часу – ЗАЕС повністю знеструмлена через обстріли

ЗАЕС повністю знеструмлена у зв’язку з обстрілами російських окупантів станом на ранок 3 листопада — загарбники ще 2 листопада пошкодили дві останні високовольтні лінії зв‘язку ЗАЕС з українською енергосистемою

НА ЗАЕС залишається пального для роботи дизель-генераторів в режимі повного знеструмлення на 15 діб.

Про це інформує “Енергоатом”, повідомляє NNS

“Через обстріли загарбників Запорізька АЕС повністю знеструмлена. Вчора, 2 листопада 2022 року, в результаті рашистських обстрілів пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв‘язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла в режим повного знеструмлення. Включились всі 20 дизель-генераторів”, – йдеться в повідомленні..

В “Енергоатомі” повідомляють, що за повного знеструмлення ЗАЕС пального для роботи дизель-генераторів залишається на 15 діб. Як наголошується, розпочався зворотний відлік часу.

“Наразі схема живлення власних потреб ЗАЕС оптимізована, залишено в роботі 9 дизель-генераторів. Енергоблоки 5 та 6 переводяться в холодний стан”, – сказано в заяві.

Крім того, зауважується, що нині через російську окупацію ЗАЕС і втручання представників “Росатому” в її роботу, можливості української сторони щодо підтримання станції в безпековому режимі значно обмежені.

“Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодар усіх російських військових, та повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу!”, – наголошують в “Енергоатомі”.

Терор росіян на ЗАЕС

Окупаційні війська РФ захопили Енергодар Запорізької області і обстріляли ЗАЕС 4 березня. Росіяни стягнули туди свою техніку. Крім того, війська РФ розмістили в машинній залі енергоблока АЕС вибухівку та зброю.

Відтоді окупанти регулярно тероризують персонал станції і змушують підписувати фейкові так звані трудові договори з російським “Росатомом”.

25 серпня вперше в історії через атаки росіян на Запорізьку АЕС сталося повне відключення від енергомережі.

30 вересня росіянами було викрадено гендиректора ЗАЕС Ігоря Мурашова. Зрештою, 3 жовтня окупанти його відпустили, але він відмовився від своїх обов’язків.

Виконання обов’язків ген директора Запорізької АЕС взяв на себе президент державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Аналогічний злочин окупанти РФ вчинили 10 жовтня, викравши заступника гендиректора ЗАЕС із персоналу Валерія Мартинюка. 18 жовтня його звільнили з полону.

Зазначимо, що до масштабної аварії на ЗАЕС може призвести пожежа, вибух або ураження снарядами, бомбами, ракетами. Водночас, якщо на ЗАЕС станеться вибух або пожежа, постраждати може не лише Україна, а й десятки країн Європи, Близького Сходу та Азії. Фахівці попереджають, що у разі катастрофи на ЗАЕС наслідки будуть значно серйознішими, аніж під час аварії ЧАЕС.

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