Розмінування територій в Україні – 300 тисяч квадратних кілометрів потребують очищення

Пріоритетом у роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій сьогодні є розмінування територій – в Україні необхідно очищити 300 тисяч квадратних кілометрів

Про це голова ДСНС Сергій Крук заявив під час зустрічі із директором з гуманітарних питань фонду Human Rights Watch Емі Карр.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Укрінформ.

“На сьогоднішній день розмінування потребує близько 300 тис. кв км території України. Задля цього кількість піротехнічних підрозділів ДСНС збільшили до 1,5 тис. чоловік”, – сказав він.

Карр запевнила, що будуть напрацьовані алгоритми, які зможуть оптимізувати роботу фонду в Україні, аби надавати всю необхідну допомогу населенню у максимальних обсягах та по найважливіших напрямках.

Як повідомляв Укрінформ, зведені загони вибухотехнічної служби від початку повномасштабної війни з рф вилучили близько 1,5 тонни вибухових речовин і майже 85 тисяч вибухонебезпечних об’єктів.

У Генштабі прокоментували заяви про «розмінування Чонгару» перед війною