Росіяни посилюють мобілізацію в ОРДЛО особами, які взагалі не підлягають призову. Це стосується інвалідів дитинства і співробітників “стратегічних підприємств”

На Алчевський металургійний комбінат прийшла рознарядка мобілізувати 1700 осіб, розповіли в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Gazeta.ua

Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб.

Зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі, взагалі зняли “бронь”.

Співробітники автоінспекції “ЛНР” видають повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле кілька мобільних бригад зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам в автомобілях. Співробітники райвійськкоматів “ЛНР” та військова поліція РФ обходять квартири, шукаючи чоловіків призивного віку.

Документи осіб, що не підлягають призову, знайшли серед паперів знищеного підрозділу так званої “армії ДНР”. Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітника шахти “Комсомолець Донбасу” із довідкою про те, що він працює на “стратегічно важливому підприємстві”.

Їм так і не допомогли отриманні документи.

Росія втратила від 15 до 20 відсотків бойової сили у війні з Україною. Деякі ворожі підрозділи втратили здатність до наступальних дій. Військова ефективність таких підрозділів сумнівна. Росія почала проводити мобілізацію деяких резервістів. Імовірно, агресор розраховує зібрати й кинути в Україну ще близько 60 тис. бандитів.

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