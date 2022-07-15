Російські окупанти зізнаються, що воюють проти України наосліп та іноді влучають у «своїх»

Російські окупанти зізнаються, що воюють проти України наосліп. Через те що не бачать куди стріляють, іноді влучають і у “своїх”

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони.

“Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яким цілям…Буває стріляємо і по своїм”, – чути з перехопленої розмови слова ворожого артилериста.

Він також розповідає, що командир їхнього батальйону був важко поранений.

“Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень”, – каже росіянин.

Окупант розповідає, що у них в підрозділі близько двохсот вбитих.

“Тут поранених залишають і вони на х… (зовсім) нікому не потрібні. І вони помирають в полі. Тому, що ніхто їх не забирає”, – додає російський військовий.

Крім того, він стверджує, що найбільше боїться не смерті, а “червоної печатки” в документі, що він відмовився брати участь у війні.

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