Російські офіцери ґвалтують та катують своїх солдатів за невиконання наказів

У Мелітопольському районі російські офіцери ґвалтують своїх солдатів, якщо ті відмовляються виконувати їхні накази. Більш того, рашисти спалюють трупи військових, які здійснювали спробу дезертирства.

Про це повідомляється в Telegram-каналі “РІА Мелітополь”, передає NNS.

За даними видання, в самому Мелітополі офіцери рф намагаються поводитися “пристойно”, проте в районі навколо міста вони звірствують і влаштовують справжні безчинства, бо російські військові все частіше відмовляються воювати – десятками, а іноді й цілими підрозділами біжать подалі від бойових дій.

“Свідчення очевидців з Мелітопольського району проливають світло на реальні причини масової втечі окупантів зі своєї армії. Справжня “друга армія світу” являє собою пекло жаху і нелюдських звірств. Так, жителі Якимівки повідомляють, що 9 липня російські військові проводили розшук своїх же солдатів, які в кількості понад 60 осіб самовільно покинули розташування окупаційних військ. З приводу пошуку дезертирів загарбники влаштували тотальний “шмон”: перевіряли документи місцевих жителів, обшукували гаражі і занедбані будівлі”, повідомляє видання.

Лікарі, які приймають поранених солдатів рф, повідомляють, що російські офіцери ґвалтують своїх підлеглих за відмову виконувати накази.

“Також за словами медиків були 3 випадки зґвалтування російських солдатів своїми командирами. За невиконання наказів начальства солдати були зґвалтовані в приміщенні місцевої поліції. Жителі Якимівки до всього іншого повідомляють, що у дворі поліцейської дільниці росіяни спалюють трупи своїх солдатів. Більшість з них були піддані тортурам або страті за дезертирство, вчинення розбоїв і невиконання наказів начальства”, пише “РІА Мелітополь”.

Ще медики Мелітопольського району розповіли, що на початку липня російський солдат вистрілив собі в голову, щоб його не відправили на фронт. Від поранення він помер.