Росіяни стали частіше обстрілювати північ України – у Міноборони назвали причину

Росія почала інтенсивніше обстрілювати північ України протягом останнього місяця. У Міноборони розповіли, в чому причина

В прикордонних областях росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, адже вони воюють без правил.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в інтерв’ю телеканалу “Рада“, повідомляє НСН.

“Швидше за все, це частина їхньої операції на сході, де вони намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей, адже на півночі вони хочуть скувати українські війська і тримати у постійній напрузі для того, щоб ми не могли використати підрозділи на інших напрямках”, — пояснила вона.

За словами Маляр, всі ці дії працюють на їхній єдиний задум.

Росіяни стали частіше обстрілювати північ України

Яка ситуація на півночі країни зараз

Оперативне командування “Північ” повідомило про нічні обстріли цієї доби російськими військами прикордонних населених пунктів, а саме Заруцького, Грем’яча, Глухова та Бунякиного — з мінометів і ствольної артилерії.

“Станом на 09:00 27 травня російські війська ще чотири рази обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. З 01:05 до 01:10 зафіксовано чотири приходи, ймовірно, ствольна артилерія, в районі н.п. Заруцьке”, — йшлося в зведенні

Інформації щодо втрат серед мирних жителів або ж пошкодження цивільної інфраструктури не було.

Як ми повідомляли раніше, окупанти тривалий час не били ракетами з моря по Україні – в ОК «Південь» назвали причину

За словами начальниці об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк окупанти майже щодня атакують Україну дронами, але вже тривалий час не били ракетами з моря. На це є певна причина

Кораблі ворога розосереджені і тримаються на відстані понад 100 морських миль від контрольованого Україною берега. Але ракетоносії заведені в пункти базування.

“Ворожі кораблі зосереджені на тому, щоб бути готовими завдати удару. Те, що кілька днів поспіль не використовуються ракети морського базування, така пауза може бути викликана тим, що вони знов підшукують нову тактику і намагаються вирахувати ті об’єкти, які для них є важливими”, – пояснила Гуменюк.

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