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Росія вимагатиме екстрадиції звільнених із полону командирів “Азова”

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Росія вимагатиме екстрадиції командирів “Азова”, звільнених із полону. Бійці нібито мають відповідати за свої “злочини” перед законом, незважаючи на те, в якій країні вони перебувають

Про це заявив речник Держдуми РФ В’ячеслав Володін, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на “ТАСС”.

Про це інформує NNS

Росія вимагатиме екстрадиції звільнених із полону командирів "Азова"

“Звільнили солдатів – молодці, довелося обміняти їх на азовців – отже, цей азовець має бути екстрадований уже з території іншої держави, щоб він все одно відповів перед законом”,– сказав він.

Володін додав, що головне завдання при обмінах полоненими – це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців.

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