Йдеться про Донецьку, Херсонську, Луганську, Запорізьку області та на Харків.

Про це пише Financial Times, посилаючись на українських та західних офіційних осіб, передає НСН

“Росія, можливо, готується до великомасштабної атаки наприкінці весни чи влітку, сподіваючись захопити більше територій Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей. Кремль частково окупує ці території, які Путін незаконно анексував у вересні 2022 року”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, Москва може планувати напад на друге за величиною місто України на північному сході – Харків. Готуючись до можливого наступу, вони мобілізують сотні тисяч сил та обстрілюють місто ракетами.

Росія влітку може готувати в Україні масштабний наступ – названо 5 напрямків

На даний момент армія РФ активно атакує позиції ЗСУ на Лиманському та Бахмутському напрямках штурмовими групами та за підтримки бронетехніки, а на Покровському напрямку вони намагаються прорвати нашу оборону, використовуючи десятки танків та БМП.

При цьому основні зусилля РФ зосереджені навколо шахтарського міста Часів Яр, яке розташовано на вершині пагорба всього за 15 км на захід від Бахмута, міста, зруйнованого та окупованого російськими солдатами майже рік тому після завзятих 11-місячних боїв.

Роб Лі, старший науковий співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики, вважає, що якщо Росія візьме місто, окупанти потенційно можуть збільшити швидкість просування вглиб Донецької області в рамках очікуваного літнього наступу.

Також втрата міста дозволить російським військам “контролювати вогнем” прилеглі стратегічні міста Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ і дасть їм плацдарм, з якого вони зможуть розпочати атаки.

Ще новини України: Харків приречений на терор найближчим часом: скільки це триватиме – волонтер (фото)