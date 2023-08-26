У ЦНС розповіли, навіщо росія повертає людей, яких вивезли з окупованих територій

Ворожа армія продовжує доводити, що життя людей для неї нічого не варте.

Окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення.

На жаль, ворог хоче використати їх як “живий щит”, адже ЗСУ продовжують просуватися.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує НСН.

Росія повертає людей, яких вивезли з окупованих територій – яка мета ворога

“Деевакуація” розпочалася

Так, мешканців Токмака й Василівки, яких раніше депортували до Бердянська, повертають додому. Крім того, гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях шкіл.

“Фактично ворог скористався “евакуацією”, аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявності червоної макулатури люди могли отримати помешкання й соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають до домівок, де ведуться бойові дії”, – йдеться у повідомленні ЦНС.

Раніше йшлося про те, що загарбники продовжують незаконну депортацію українських дітей до Росії з окупованих територій України. Їх росіяни вивозять до Кабардино-Балкарської республіки й Новосибірської області.

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