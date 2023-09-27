Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росія може створити умови для ядерного інциденту після звільнення ЗАЕС. Щоб убезпечити станцію, він пропонує створити місію, яка перевірить її

Про це він розповів на зустрічі із заступником гендиректора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гаррібою під час 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні, передає Міністерство енергетики. інформує НСН.

Галущенко зауважив, що на сьогодні практично не існує міжнародного досвіду й протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів, тому ситуація на ЗАЕС є унікальною і потребує особливої уваги.

За його словами, росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після деокупації станції. Щоб не допустити цього, він пропонує організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті та переконається в безпечності повернення Запорізької АЕС в експлуатацію.

Очільник Міненерго також зауважив, що росія створює додаткові ядерні загрози для світу, коли обстрілює об’єкти української енергетичної інфраструктури, які забезпечують електропостачання й інших атомних станцій.

Росія може створити умови для ядерного інциденту після звільнення ЗАЕС — Галущенко

«Відповідні дії рф є ядерним тероризмом і вимагають рішучої реакції цивілізованого світу», — додав Галущенко.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Експерти МАГАТЕ 22 вересня підтвердили, що рівень радіації на Запорізькій АЕС залишається в нормі. Там не змінився статус зовнішнього електропостачання: майданчик станції отримує електроенергію від останньої з чотирьох початкових ліній 750 кВ та однієї з шести вихідних ліній 330 кВ, підключених до енергосистеми України.

На ЗАЕС також планують пробурити додаткову свердловину, що дозволить забезпечити приблизно 250 кубічних метрів води на годину для підтримки охолодження реакторів і басейнів відпрацьованого палива в поточному стані зупинки, зазначили у МАГАТЕ.

Також фахівці МАГАТЕ розповіли, що енергоблоки №2 та №5 залишаються в стані «холодного зупину», а енергоблок №6 — у стані «гарячого».

За даними «Енергоатому», рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС — стабільний. Станом на 27 вересня він сягає відмітки 15,87 м. Водночас у двох каналах Запорізької ТЕС, звідки у разі необхідності підживлюється ставок ЗАЕС, упродовж останнього часу рівень води майже не падає. У компанії нагадали, що енергоблоки окупованої електростанції не працюють з вересня 2022 року.

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