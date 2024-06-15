Водночас, більше карованих авіабомб військові РФ застосовують на Харківщині.

Про це в інтерв’ю Radio NV розповів інструктор 1-го батальйону 47-ї бригади Маґура з позивним “Азимут” Олег Чаус, передають Новини України – НСН.

“Якщо раніше, коли була Авдіївська кампанія ворога, КАБів могло бути 30, 40, 50, 60 за добу, на сьогодні вони можуть давати 10−15 КАБів або максимум 20 протягом всього дня. Це набагато менше, ніж було раніше. І наші хлопці на позиціях це відчувають”, – сказав військовий.

За словами Чауса, російські КАБи стали більш керованими.

РФ змінила тактику застосування КАБів – військовий

“Вони можуть робити певний маневр в повітрі і завертати на позиції наших хлопців. Вони можуть пролетіти посадку, розвернутися і попасти прямо в посадку”, – розповів Чаус.

Зменшення кількості КАБів на покровському напрямку пов’язане зі спробою наступу РФ у Харківській області.

“Коли у нас була максимальна кількість КАБів, там їх було менше. І зараз вони перейшли більшою кількістю бомбардувань в той бік, а в нас залишилося менше. Ми усвідомлюємо, що в них немає такої кількості професійних пілотів і такої кількості літаків, які би могли одночасно, у тому самому темпі і ритмі тримати бомбардування нашої території і бомбардування території Харківської області. Тому нам здається, що просто більшість пілотів, більша частина бомбардувальників і винищувачів перейшли на Вовчанськ, а у нас залишилася певна кількість, яка мала якесь завдання кожного дня, і вона це виконує”, – зазначив Чаус.

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