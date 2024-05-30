Військові РФ застосовують нову тактику на Харківському напрямку. Ворог використовує артилерію та КАБи.

Окупанти перейшли до тактики ураження позицій українських захисників на Півночі Харківської області, використовуючи артилерію та керовані авіабомби.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Сирський зазначив, що ЗСУ посилили оборону завдяки перекиданню резервів на загрозливі напрямки. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей.

“Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА-розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів”, – зазначив головнокомандувач.

Окупанти перейшли до нової тактики на Харківському напрямку – Сирський

За словами Сирського, Сили оборони удосконалюють системи управління ППО, їх автоматизацію, поєднання з вогневими засобами в комплексі з системою РЕБ.

“Крім цього, заслухав кожного командира по готовності до активних дій, прийняв рішення щодо проблемних питань, перевірив практичну роботу командира батальйону зі знищення вогневої позиції противника”, – додав головнокомандувач ЗСУ

Ситуація у Харківській області

Травневий наступ росії у Харківській області може бути лише першою хвилею ширших атак. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

За словами Президента, окупанти не мають сил для широкомасштабного наступу на Київ, як це було на початку повномасштабного вторгнення. Водночас він вважає, що східні території та Харків нині є головними цілями РФ.

Як відомо, 18 травня Зеленський заявив, що Силам оборони вдалося стабілізувати російські війська у Харківській області там, де вони зараз перебувають. Найглибша точка просування окупантів, за словами президента, — 10 кілометрів.

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